Smartphone, giga e fibra a Vasto da Cloud Multi Store, l’unico store ufficiale Wind 3 in città

Cerchi un’offerta di telefonia mobile o telefonia fissa in fibra a Vasto? Il Cloud Multi Store, store ufficiale Wind 3 di Vasto, in Corso Mazzini 196 angolo Corso Europa è il luogo ideale per te!

Andrea Di Domenico, originario di Teramo, si è trasferito a Vasto da 5 anni con la gestione del negozio Tre di Corso Italia. Successivamente, da circa un anno, ha aperto il Cloud Multi Store in Corso Mazzini che dal primo luiglio 2019 è diventato l’unico store Wind 3 di Vasto.

Perché Cloud Multi Store?

Velocità: la rete Wind 3 è ormai un’unica entità che si chiama super rete Wind 3 e permetterà a breve di raggiungere velocità di navigazione in mobilità pari ad 1 Gigabit! Consulenza: da Cloud Multi Store trovi la massima disponibilità per studiare le tue necessità e trovare il prodotto di cui hai bisogno. Assistenza e App dedicata: Con la app Cloudmulti (presente sia su Apple Store che Google Play) puoi contattare facilmente il negozio e restare aggiornato sulle promozioni in corso.

Di cosa hai bisogno?

Hai bisogno di una linea fissa in fibra?

A fronte di una sempre maggior richiesta di velocità di connessione sia per uso domestico e ancor più per uso commerciale e l’avvento di dispositivi smart quali tv ed altro ha di fatto aumentato la necessita di avere offerte con buona velocità di connessione a prezzi contenuti.

Da Cloud Multi Store puoi attivare internet veloce fino a 200 Mbps sia brand Tre che Wind con offerte convergenti di telefonia mobile quali sim con minuti e giga illimitati brand Tre e sim con minuti illimitati e giga condivisi tra le sim collegate brand Wind valide anche per le partite iva .

Hai più di 30 o di 60 anni?

Per gli over 60 da Cloud Multi Store puoi attivare offerte per la famiglia a partire dalla sola fonia con minuti illimitati.

Se invece hai più di 30 anni ci sono proposte con minuti e messaggi illimitati e tanti giga.

Hai figli con meno di 14 anni e vuoi stare sereno?

Se hai figli con meno di 14 anni per la tua maggiore tranquillità puoi attivare un’offerta mobile con applicazioni dedicate di controllo parentale per lasciare i figli in totale sicurezza quando usano lo smartphone e sono in giro con gli amici.

Per i millenials

Dal lato Tre abbiamo un occhio di riguardo per i millenials con offerte piene di giga collegate a smartphone al top di gamma e di ultima generazione a prezzi vantaggiosi.

Contatta subito Cloud Multi Store

Orari di apertura: 09:30 - 13:00, 16:30 - 20:00

Visita la pagina facebook »

Chiama lo 0873610495